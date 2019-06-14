台南市凌晨驚傳殺警命案。目前任職台南市刑警大隊內勤的偵查佐劉三榮，今天凌晨與一名男性友人，在距離老家約200公尺處的一家練歌場飲酒，突然遇到多年前曾被他偵辦過的梅姓男子，雙方遇見後發生口角，梅男當場掏槍對劉員射擊，劉員中槍倒地經送奇美醫院搶救無效，在凌晨2點多不治，目前台南市警方已漏夜成立專案小組偵辦中。

據瞭解，該處練歌場剛開幕不久，且為單純唱歌聚會的處所，位在劉員老家附近，劉員居住在高雄市三民區，為照顧年邁的父母親，僅輪休才返回高雄住家，平時下勤後均返回老家與父母同住，對父母極為孝順，是同仁眼中的孝子，膝下育有3子尚在就學中，劉員於偵三隊服務期間，與同仁共同偵破大小刑案，工作認真積極，近期因罹患肝病就醫，才從外勤偵三隊請調回內勤業務組。

警方於案發後隨即鎖定開槍的是一名梅姓男子，梅男為警方列管治安人口，因案被警方法辦多次，3年前和死者亦有過傷害恩怨，知道死者為警察人員，研判梅男極有可能對警察心生怨懟而挾怨報復，雙方恰巧在練歌場不期而遇，憤而行兇。

市警局長獲知後一方面立即指示成立專案小組追緝兇嫌，另也立即派員前往慰問家屬，全力協助處理同仁身後相關事宜，目前警方已在某汽車旅館查獲與主嫌同行的1男1女，也已鎖定嫌犯的身分，要在最短的時間內將歹徒緝捕歸案，至於嫌犯槍擊劉員的真正原因，目前還在釐清中。

據了解，63年次的劉員任職於台南市刑大預防組，警方目前已鎖定特定對象偵辦中。

台南模範警察 練歌遇仇家遭槍殺亡（中天新聞）

(中時電子報)