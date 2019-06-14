貨車倒栽蔥衝下坡坎 駕駛受困無意識 10:302019/06/14 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市貢寮區台2丙27.5公里處，今（14）日上午8時許，1輛貨車衝到坡坎下，駕駛受困無意識。（張穎齊翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市貢寮區台2丙27.5公里處，今（14）日上午8時許發生1輛3.5噸的貨車，車頭衝下約1.5公尺深的坡坎，車頭朝下擠壓，駕駛受困，沒有意識，需要大型吊車支援，消防隊獲報已趕赴現場救援。 新北市消防局第六救災救護大隊表示，因車頭擠壓變形，協助脫困極為困難，現場需要吊車支援，目前設法搶救中，並等待吊車到達，詳細肇事原因及傷者身分尚待調查；另外提醒民眾，請提早繞道勿圍觀，逸免發生危險及妨礙救援。 (中時 ) #車頭 #吊車 #擠壓 #現場 #支援 也許您會感興趣 推薦閱讀 男子試圖輕生 員警破門救一命 14:472019/06/10 社會 宜蘭疑秋行軍蟲現蹤 檢驗結果最快明確認 11:352019/06/11 生活 樂齡者學CPR 遇到緊急免煩惱 14:242019/06/11 生活 疑正己烷氣體外洩 永康工業區人車警戒 15:212019/06/11 社會 陳天仁想念陳信維的口音《90後》爆哭淚灑殺青酒 19:512019/06/11 娛樂 鐵皮倉庫悶燒6小時 警義消徹夜救火累翻 10:082019/06/12 社會 基隆鐵皮屋大火濃煙沖天 屋主急逃出 11:032019/06/12 社會 高雄「反送中」聲援集會 葉匡時到場致意 18:062019/06/12 政治 比F35好用 美反恐部隊將採購巴西超級大嘴鳥 18:512019/06/13 軍事 《通信網路》友訊全新無線路由器，首度支援五大電信 08:522019/06/14 財經 社會熱門新聞 向總統陳情無效 台版悲慘世界 貧女聲請釋憲大法官不受理 - 社會 女大生洗澡傳出震動聲 媽問：好用嗎？ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 神秘桃園黑幫大哥到場發話了 2匪棄械投降 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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