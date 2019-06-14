新北市貢寮區台2丙27.5公里處，今（14）日上午8時許發生1輛3.5噸的貨車，車頭衝下約1.5公尺深的坡坎，車頭朝下擠壓，駕駛受困，沒有意識，需要大型吊車支援，消防隊獲報已趕赴現場救援。

新北市消防局第六救災救護大隊表示，因車頭擠壓變形，協助脫困極為困難，現場需要吊車支援，目前設法搶救中，並等待吊車到達，詳細肇事原因及傷者身分尚待調查；另外提醒民眾，請提早繞道勿圍觀，逸免發生危險及妨礙救援。

(中時 )