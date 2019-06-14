王金平不參加初選! 韓喊話盼留黨內共同奮鬥

國民黨總統初選爭議不斷，前立法院長王金平退出初選，不僅黨內錯愕，更對外界投下震撼彈！外傳讓王金平退出初選的關鍵就是高雄市長韓國瑜，王認為韓忘恩負義。對此，國民黨台北市議員羅智強認為，不是韓國瑜沒有跟王金平說謝謝，是因為王金平要的謝謝，韓國瑜給不起。

韓國瑜日前遭競選發言人、國民黨不分區立委陳宜民爆料，勝選後沒有道謝，連協助舉辦「三山造勢」的王金平也有意見。韓國瑜9日在高雄愛河端午龍舟嘉年華表演賽後首度回應，選後他都有藉機表示感謝，但可能謝得不夠，讓對方感受不到，這部分他會檢討改進。

不過，羅智強今在臉書發文表示，不是韓國瑜沒有跟王金平說謝謝，是因為王金平要的謝謝，韓國瑜給不起。王金平要的就是總統，這個韓國瑜給的起嘛？當然韓國瑜和王金平最後分道揚鑣！

羅智強再表示，他要說一句公道話，現在已經有人似乎為王金平募集總統參選連署書，所以王金平現在要的東西，只是跟韓國瑜要嗎？王也打算跟郭台銘要，也打算跟朱立倫要！所以，韓國瑜不是沒有謝謝王金平，是王要的「謝謝」，韓給不起！

(中時電子報)