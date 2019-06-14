阿翔與謝忻路邊激吻被拍，引發軒然大波，先是阿翔召開記者會被批沒誠意，接著謝忻公開手寫信向Grace道歉，一樣被網友圍剿，不過最令外界好奇的是：「為什麼老婆這麼漂亮，阿翔依舊外遇」?對此她點出癥結點：「一切都是男人品行問題，不是老婆漂不漂亮」。

女王臉書全文。(圖/女王臉書)

兩性作家「女王」表示阿翔偷吃新聞曝光後，自己加入的媽媽群組就熱烈討論，「為什麼老婆很美，老公還會外遇」、「為什麼閨蜜要破壞朋友家庭」，對於眾人疑問她點出癥結點，關鍵在於「男人 品行問題，不是老婆漂不漂亮」，畢竟真心想偷吃，每天吃米其林餐廳也會膩，偶爾還是想吃看看廚餘是什麼味道，至於閨蜜為何變成婚姻的小三? 「女王」強調朋友要慎選，對方若真把妳當朋友，絕對會拿捏分寸懂得避嫌，但若遇到綠茶婊，只能祈禱另一半過的了這關，畢竟一個巴掌拍不響。

至於若遇到另一半偷吃，是否該選擇原諒?「女王」表示若對方承認錯誤或有誠意改變，這樣的原諒才值得，畢竟原諒不是縱容對方委屈自己，另外更強調組成家庭靠的不只是愛情，還有患難與共、互相扶持的情義，即使外在誘惑很多，也別忘了結婚初衷。

(中時電子報)