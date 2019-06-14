台北市一名蔡姓男子是某小吃店常客，因而認識老闆娘未成年的女兒小愛（化名），2017年12月邀到KTV唱歌，結束後帶到賓館硬上弓，遭檢方依強制性交罪起訴，後因雙方達成和解，台北地院改依對14歲以上未滿16歲女子性交罪，判刑6個月。

判決書中提到，蔡男因為是小吃店的常客，與老闆娘及常在店裡幫忙的小愛熟識，事發當日蔡男邀請小愛到KTV唱歌，晚間10點結束準備返家時，卻將少女帶到賓館發生性關係，後來女方透過臉書向男友求救，再通過學校通報，整起事件才被揭發。

法院審理時，小愛稱自己被帶到賓館時很慌張，傳訊息給男友都沒有獲得回應，打電話求救也被掛斷，加上蔡男很強悍，不敢拒絕，後來趁到超商買打火機，躲在柱子後面查詢到底可以向誰求救，再回到賓館就遭到性侵，檢方遂依強制性交罪起訴蔡男。

台北地院合議庭認為，小愛外出買打火機時有機會逃離或求救，卻沒有離開，可見當時並未被限制使用手機，加上沒有證據證明蔡男有強制性交犯行，考量到雙方已經達成和解，最後改依對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判他6個月有期徒刑。

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(中時電子報)