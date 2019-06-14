民進黨中央昨（13）宣布，總統初選由現任總統蔡英文獲勝，競爭對手前行政院長賴清德與綠營各界，也隨即發出祝賀並籲團結。近日香港《逃犯條例》掀起「反送中」抗議，被視為讓民進黨「撿到槍」。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉直言，國民黨絕不能小看這把槍的威力，尤其在年輕族群的影響力；國民黨須強調2點，趕緊破解民進黨的宣傳邏輯。

胡幼偉在臉書發文，表示蔡英文在黨內初選民調大獲全勝，背後事情不是重點，重點是不能忽略這些數字所引發的「民意氣候」效應。話鋒一轉，胡幼偉直言：「國民黨，絕對不能輕敵！」

胡幼偉寫道：「民進黨在『反送中』上撿到槍，成了『護台』利器。國民黨不能小看這把槍的威力。尤其是這把槍對年輕人的影響力。」更指出：「國民黨在論述上，要強調，不必去挑釁對岸，但比民進黨更強烈的保護中華民國的決心！講這話的力道要夠強，不能讓人覺得，是民進黨強烈表態後，才『只好』也發個聲明表態一下。」

胡幼偉分析，因為民進黨的宣傳邏輯是：「國民黨接受九二共識，可見國民黨不反共；不反共，就遲早會像香港一樣，不想變成香港？那就必須反共、那就不能接受九二共識，這樣才能真正護台。」也就是以「反共」來凸顯「護台」。因此國民黨必須看清狀況趕緊對策，以破解民進黨的宣傳邏輯，而非「不理他」；因為——有多少人（尤其是年輕人）信了民進黨的講法？國民黨恐繼續挨打。

此外，胡幼偉提醒，國民黨強調的「九二共識」、「一中各表」，符合中華民國憲法，這樣講絕對沒錯，但為什麼有那麼多人接受民進黨的宣傳邏輯？認為民進黨好像更有「護台」決心？故從選戰策略而言，得趕緊成立專案小組，就以上思路，讓大多數人相信，選擇國民黨才更能維護中華民國的民主自由與生活型態，以為民進黨破解之道。

(中時電子報)