大雨轟倒路樹 壓毀車輛駕駛送醫 10:342019/06/14 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 14日一輛轎車行經苗17線，不幸遭路樹擊中，駕駛受困車內。（何冠嫻翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受滯留鋒面影響，苗栗雨勢不斷，14日早上一輛轎車行經造橋鄉苗17線大龍村8鄰與9鄰之間路段，遭路樹擊中，車頂嚴重變形，羅姓駕駛受困車內，警消人員獲報前往搶救將他送醫救治。 苗栗縣消防局接獲通報，到達現場發現33歲羅姓駕駛受困車內，立即以長背板將他救出送醫。警方研判，位處山區的造橋鄉大龍村因豪雨不斷沖刷，造成土石鬆軟，羅男行經苗17線不幸遭路樹擊中，提醒民眾近日出門務必小心路況。 (中時 ) #駕駛 #路樹 #造橋鄉 #大龍 #羅姓 也許您會感興趣 推薦閱讀 翻車如雲霄飛車？公總：阿羅哈駕駛連開9小時 09:462019/06/11 生活 廂型車先撞電桿再被油罐車撞 80歲駕駛不治 10:012019/06/11 社會 阿羅哈翻車事故 駕駛連開9小時近上限 10:232019/06/11 生活 翻車駕駛疲勞？公總：阿羅哈曾提雙駕駛解套 11:092019/06/11 生活 慚愧到無地自容 阿羅哈董事長公開道歉 12:022019/06/11 社會 統聯北高「雙駕駛輪替」 到台中再轉乘 16:032019/06/11 生活 《半導體》抓住痛點，威盛、創昂拚陸商用車智駕落地 16:312019/06/11 財經 威盛聯手創昂智能 打入商用車智駕市場 19:032019/06/11 財經 路樹倒塌壓到人 市議員促盤點問題樹木 20:402019/06/11 生活 控管工時 統聯北高雙駕駛解套 04:112019/06/12 社會新聞 社會熱門新聞 向總統陳情無效 台版悲慘世界 貧女聲請釋憲大法官不受理 - 社會 女大生洗澡傳出震動聲 媽問：好用嗎？ - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 人夫偷情人妻同事 宿舍第一次從浴室戰到床上 - 社會 神秘桃園黑幫大哥到場發話了 2匪棄械投降 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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