受滯留鋒面影響，苗栗雨勢不斷，14日早上一輛轎車行經造橋鄉苗17線大龍村8鄰與9鄰之間路段，遭路樹擊中，車頂嚴重變形，羅姓駕駛受困車內，警消人員獲報前往搶救將他送醫救治。

苗栗縣消防局接獲通報，到達現場發現33歲羅姓駕駛受困車內，立即以長背板將他救出送醫。警方研判，位處山區的造橋鄉大龍村因豪雨不斷沖刷，造成土石鬆軟，羅男行經苗17線不幸遭路樹擊中，提醒民眾近日出門務必小心路況。

(中時 )