命理師沈嶸爆料，翔忻戀早已有特殊關係。（翻攝自臉書）

婚外情毀事業! 謝忻爆為救阿翔"願退演藝圈?"

藝人謝忻、阿翔大街激吻引爆演藝圈震撼彈，雖然阿翔出面強調，兩人是「滿滿的友誼」，謝忻也公開手寫信道歉，不過同是藝人出身的命理師沈嶸驚爆，翔忻街頭擁吻曝光是因為謝忻的「業力引爆」，並指出兩人早已發生過超乎友情的「特殊關係」。

有「神明代言人」之稱的沈嶸表示，謝忻跟阿翔此生是首次相識，沒有前世關係，因為工作日久生情，彼此情投意合，到2019年修成「後天正緣」，謝忻內心太喜歡阿翔，但阿翔本就不屬於謝忻，因此強求來的感情不會有好結果。

沈嶸通靈後透露，謝忻原本想等阿翔跟老婆Grace感情淡了，可能就有機會離婚後再娶她，沒想到被周刊偷拍，謝忻的「背叛」、「第三者」、「掠奪」等感情上的不良業力引爆，導致與阿翔這段婚外情提前曝光。經過此事件後，謝忻的感情福氣變成負分，日後容易與好姻緣擦身而過。

沈嶸說，阿翔與老婆Grace前世就認識，是「先天正緣」，而且Grace是阿翔的貴人，是來報恩的，不但幫他生了三個孩子，如果沒有意外會愛阿翔一輩子，不過目前因為謝忻事件，讓兩人原本的「先天正緣」已下降成「危機緣」。

(中時電子報)