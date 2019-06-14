前立法院長王金平參加國立體育大學畢業典禮時表時，對於國民黨初選一再拖延相當憂心。（甘嘉雯攝）

前立法院長王金平參加國立體育大學畢業典禮時表時，對於國民黨初選一再拖延相當憂心。（甘嘉雯攝）

前立法院長王金平14日參加國立體育大學畢業典禮，受訪時表示，相較於民進黨已經完成初選結果，國民黨卻連正確的規則都還沒出來，他表示，國民黨到現在還在比武招親，到時候可能比武比完了，「沒死也半條命」，希望我們黨內一定要大家和好、團結，共謀國民黨未來的勝利。

對於國民黨一開始聲勢看好，如今因為初選辦法還沒出來，因此影響到選情，王金平表示，這是難免，可能越拖，民進黨跑的越快，我們更緩慢的來進行最後的輔選，一定會吃虧很大的。

而國民黨提出約束，有人稱為賣身契，郭董不簽，王金平認為，賣身契是有法律上的意義存在，但是這是大家共同的一個約束，若大家可以共同來簽的話？表示要共同遵守的一個決心，當然也要尊重個人嘛！

另外，有黨代表提議說，要刪除國民黨黨章裡面呢總統兼任黨主席條文，王金平說，只要大家黨全體代表都沒有意見的話就好，或者是共同作決議，他沒有意見。

部分民眾對於國民黨反送中的態度表示懷疑，覺得有點模糊，例如高雄反送中的會場國民黨的沒有到，新竹議會要提挺反送中，但是國民黨的議員反對，王金平表示，港生抗議的事情，大家要表示關心，也要表達慰問的意思，「我個人只要有時間、有那個場合。」

(中時 )