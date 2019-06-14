頂新和德文教基金會創辦人魏應充（中）出席職棒測試會，為選手們打氣。（林欣儀攝）

成軍不久的「味全龍」將落腳台北市天母？味全龍14日在台中舉辦「職棒測試會」，領隊吳德威坦承曾與台北市政府接洽過，但考量天母對外交通、經營型態等客觀條件，若不改變將無法進行職棒比賽，而目前也針對六都中的高雄及二線城市新竹、嘉義等進行考量。

吳德威指出，在六都中，目前有四都已經有球隊，只剩下台北、高雄，天母確實是選項之一、也曾拜訪北市府，但天母球場一樓目前屬於多功能用途，且要做為職棒比賽使用，對外交通規畫、民眾感受及噪音等問題都需要解決，在客觀條件上不符需求，若這些條件有改變，味全龍當然會感興趣。

除台北、高雄，吳德威說，目前也針對經濟活動同樣頻繁的二線城市，包括新竹、嘉義等在考量。

味全龍14日選在台灣體育大學舉辦職棒測試會，共有162名選手參加，頂新和德文教基金會創辦人魏應充也到場為選手加油、打氣。總教練葉君璋說，這次是提供一些在球場上未獲得注意的選手機會，針對他們的身體機能等狀況判別其未來性，將選出100至120名選手參加明日的測試賽，最後選出20人參加中職新秀賽。

(中時 )