CANADA, THE @NBA TITLE IS YOURS! #WeTheNorth pic.twitter.com/QaCvuX5bsK — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年6月14日

總冠軍賽第6戰14日來到勇士主場甲骨文球場進行，可惜隨著「浪花弟」克雷湯普生第3節扭傷左膝退場，整個比賽氣勢頓時倒向暴龍那邊，暴龍最後以114比110逆轉擊退勇士，4勝2敗搶下隊史首次總冠軍，暴龍此役4人得分破20。

開賽全看暴龍主控羅瑞表演，他一個人連拿11分，包含3顆三分球，帶領暴龍打出11比2開局，不過勇士也用克雷湯普生的三分外線追上，甚至一度取得1分超前，打完首節，暴龍仍以33比32小幅領先，羅瑞首節就摘15分。

次節形成雙方互有領先的拉鋸僵局，暴龍三分外線手感持續火燙，雖一度拉開比數到領先5分，勇士也用8比0小高潮回應，不過原本相當沉默的里歐納德，在上半場結束前領軍重新拉開，打完上半場，暴龍取得60比57領先優勢。

暴龍主控羅瑞上半場就摘21分，全場拿下26分、10助攻。(美聯社)

比賽來到下半場，羅瑞打到此節還剩6分53秒，就吞個人第4犯，勇士趁他退場休息，打出7比0攻勢超前，其中伊戈達拉包辦5分，沒想到克雷湯普生竟在此節還剩2分22秒扭傷左膝退場治療，也讓勇士場上情勢越來越不妙。

帶著兩分優勢進入末節的勇士，似乎沒法從克雷湯普生突然傷退的震驚恢復過來，也讓暴龍趁機靠著范維利特的三分火力，重新搶回領先優勢，更在最後關頭取得6分領先，不過卓雷蒙格林的三分球命中，勇士也把差距繼續縮小。

考辛斯最後1分23秒兩罰中1，勇士追到106比109，考辛斯又在最後47秒切入放進兩分，雙方只差1分，接著席亞卡放進兩分，柯瑞兩罰俱中，沒想到最後9.6秒，席亞卡竟發生傳球失誤，直接把球傳出界外，拱手把球權送給勇士。

勇士後衛柯瑞在場上指揮的表情。(美聯社)

勇士自然把最後一擊交給柯瑞，結果他三分出手沒進，勇士雖在亂軍當中搶到球，卻在沒有暫停情況下喊暫停，換來技術犯規，時間僅剩0.9秒，里歐納德穩穩罰進1分，接著勇士故意犯規，里歐納德再次兩罰俱中帶走勝利。

羅瑞與席亞卡各拿26分，里歐納德也有22分進帳，看來總冠軍賽MVP已經非他莫屬，范維利特也替補貢獻22分，林書豪在今年總冠軍賽雖只打了51秒，仍然隨著暴龍拿下生涯首次總冠軍；勇士以克雷湯普生30分最高，伊戈達拉22分。

暴龍里歐納德勇奪總冠軍賽MVP。（路透）

(中時電子報)