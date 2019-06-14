台中BRT轉型成優化公車專用道後，原有設備失去功能，公車站內餘額查詢機停用近4年。為讓原有設備發揮效益，新市府上任後在各站重啟餘額查詢機，民眾可輕鬆查詢悠遊卡及一卡通交易紀錄及餘額；交通局長葉昭甫14日指出，未來BRT部分設備也將應用於自駕車及軌道產業研究、改善路口號誌系統、設置交通體驗館等，活化再利用。

葉昭甫表示，交通局日前重新啟用車站內餘額查詢機，民眾只要持悠遊卡或一卡通電子票卡，即可透過設備查詢最近6筆交易資料及票卡餘額，避免上車後才發現餘額不足無法搭車的情況。

葉昭甫說，「輕鬆掌握台中重要政策活動！」餘額查詢機也同步在操作畫面上宣傳即將在7月10日至8月18日登場的首屆「台中購物節」，未來也將於介面上推廣與民眾密切相關的福利政策及好玩活動，方便民眾掌握台中重要訊息。

交通局強調，新市府上任後積極活化閒置已久的BRT原有設備，正研擬結合國內研發中的自駕車研究、改善路口號誌系統或設置交通體驗館等；國內正積極推動軌道產業發展，設備也可提供研發或教育訓練使用，不僅發揮BRT設備價值，也可培育國內軌道產業人才，提升國內軌道產業的技術及自製率。

(中時 )