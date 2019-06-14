台塑企業與雲林區漁會14日上午在四湖鄉箔子寮漁港放流魚苗，魚種都是高經濟價值的午仔、紅衫、黃錫鯛等，並特別選定長度大於5公分以上施放，俾提高存活率。漁會總幹事林傳育等特頒「襄惠漁猷」匾額感謝台塑對於海洋復育的投入及付出。
台塑集團台北總管理處安全衛生環境中心副總經理吳宗進，特地南下參加放流魚苗活動，四湖建陽及三崙國小小朋友也一起認識了解海洋資源及生態，大家小心翼翼地將小魚苗放到大海，並祈求平安長大。
吳宗進表示，該企業響應漁業資源復育，進行魚苗增殖放流已持續12年，至今年加總突破500萬尾，為海洋保育工作奠定新的里程碑。
台塑六輕管理處副總經理陳文仰補充，除了致力豐富漁業資源外，亦不遺餘力推廣、宣導漁業資源保育議題，聘請海洋專家前進校園開辦相關講習，期使資源保育觀念在校園開枝散葉，以多管齊下方式促進地方漁業永續經營。
林傳育特地頒贈「襄惠漁猷」匾額，感謝台塑企業對於海洋復育的投入及付出，也希望魚苗放流作業能夠持續辦理，讓以往因過度捕撈、導致極少捕獲的高經濟價值魚類重現蹤跡。
(中時 )
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