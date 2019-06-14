秋行軍蟲雖影響作物收成，但並無危害人體健康相關報告，請民眾勿驚慌。（陳世宗翻攝）

行政院農委會近日公布苗栗縣、宜蘭縣、嘉義縣陸續受秋行軍蟲入侵，台中市目前雖未證實有蟲害，但為事先預防，市長盧秀燕提前召開防制會議，展現預防決心。她當場指示成立秋行軍蟲監控處理小組，秋行軍蟲雖影響作物收成，但目前並無危害人體健康相關報告，也請民眾勿驚慌。

盧秀燕13日下午議會備詢結束後，隨即返回市府主持「台中市政府秋行軍蟲監控處理小組成員及分工研商會議」，討論秋行軍蟲通報作業流程、秋行軍蟲災害緊急防治作業流程等，副市長楊瓊瓔、令狐榮達、陳子敬、秘書長黃崇典等人都出席與會。今日會中正式成立秋行軍蟲監控處理小組，並決議由楊副市長擔任召集人、市府農業局長蔡精強擔任副召集人。

「展現市府預防決心！」盧秀燕表示，為提前預警秋行軍蟲入侵，今日她於議會市政總質詢結束後，隨即召開研商會議，秋行軍蟲雖影響農作物收成，但目前尚無危害人體健康相關研究報告，請民眾不要驚慌，市府會做好疫情防制及通報。

市府也將透過民政系統加強宣導秋行軍蟲辨識及通報，請民眾提高警覺、主動通報；如有疫情發生，市府除落實防制措施外，也將儘速辦理補償金發放及後續所需農業資材補助措施，全力協助。

農業局表示，秋行軍蟲是聯合國糧農組織全球預警的重要農業害蟲，遷移能力強，且寄主範圍廣，原分布於美洲熱帶和亞熱帶地區，105年傳入非洲後，107年迅速蔓延至亞洲葉門、印度、孟加拉、緬甸、泰國、斯里蘭卡，108年至中國大陸部分地區。

秋行軍蟲的卵塊上附著大量母蟲的腹部絨毛，呈絨毛狀；孵化後的成熟幼蟲，外觀可辨認特徵包括頭上有一黃色倒 Y 字形，背部每個體節有4個斑點。主要為害玉米、水稻、高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物。

農業局指出，秋行軍蟲監控處理小組將巡查轄區，掌握害蟲發生狀況，若發現害蟲則啟動緊急防疫措施，針對發生地區界定面積設置封鎖線進行管制，並進行現地焚化或現地掩埋銷毀。

民眾如發現疑似蟲體，請撥打防檢局通報專線0800-039-131，或通報農委會所屬各地區農業改良場所、「農作物天然災害即時回報」APP，也可撥打台中市1999為民服務專線，以利市府及早處理。

(中時 )