眾人皆知竹筍有毒，須煮熟才能吃，但有網友發文說，他大學時期曾用小電鍋烹煮竹筍，但因心急沒有確定煮熟了便開始食用，而出現呼吸不順甚至「差點就把自己毒死」情形。專家表示，真兇是氰甙，為竹筍帶來苦味和毒性成分的都是它。

原PO在PTT笨版分享自己大學幹出的此一蠢事，差點釀出「竹筍殺人未遂事件」。網站《食力》根據中興大學食品暨應用生物科技學系副教授江伯源彙整資料指出，當竹筍出土受陽光照射、行光合作用，並於筍尖部分開始「出青」時，竹筍中所含有的酪胺酸會受到酪胺酸胺基水解酶作用，產生「紫杉氰醣苷（又稱氰甙）」這類的含氰配醣體成分，除造成竹筍苦味，在經加工或消化等外力的破壞時便容易產生具有高毒性的氰酸。

《食力》表示，氰酸若再進一步與細胞中參與呼吸作用的「細胞色素氧化酶」結合，便可能導致呼吸作用被抑制、細胞缺氧的情形。而中毒者的症狀剛開始為呼吸短促、頭痛、噁心、嘔吐、痙攣等，最後甚至可能因呼吸困難而死亡。

《食力》說，可選筍尖未出青的竹筍，食用前充分加熱烹調，也可以充分破壞這樣的毒性成分，故民眾在食用時也無需過度擔心驚慌。

(中時電子報)