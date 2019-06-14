大園警分局慶祝警察節，音樂會溫馨。(警方提供)

大園警分局慶祝警察節，音樂會溫馨。(警方提供)

桃園市大園警分局慶祝警察節，13日舉辦音樂會及頒發資深績優員警獎章，現場邀請菓林社區土風舞班、大園扶輪社愛樂團及桃園市仁美華德福國中樂團前來表演，其中秘書室主任陳永成的兒子也跟著該國中樂團一同前來演奏，獻上對父親的感謝。

大園警分局長郭森永表示，現在警察的勤務越來越繁重，為了抒解員警平時累積的壓力，今年改以音樂會的方式來慶祝警察節，讓同仁能在優美的音樂聲中沉澱心靈，輕鬆地渡過屬於自己的節日。

此次的音樂會，大園分局邀請了菓林社區土風舞班、大園扶輪社愛樂團及桃園市仁美華德福國中樂團前來演出，帶來多首動人的樂曲及精彩的舞蹈。

秘書室主任陳永成的兒子陳少穎在仁美華德福國中樂團裡，擔任本次表演的音樂總監，除了編排演奏曲目外，同時也負責豎笛演奏。陳少穎說為了這次的表演，與班上同學籌劃許久，希望給辛苦的父親一個難忘的警察節回憶。

表演結束後，現場接著舉辦慶生餐會，並由大園警友辦事處主任簡宏炤前來致贈警察節禮物，感謝員警們對治安工作的付出。大園分局長郭森永表示，警察工作壓力相當沉重，希望透過此次的音樂饗宴，讓同仁平時累積的緊張情緒能適時抒發，保持最好的身心狀況，繼續為轄區治安而努力。

(中時 )