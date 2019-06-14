張政亮教授邀請專家參與座談會共同研擬方案搶救傳統漁法。林偉信

世界獨一無二的捕魚技術、台灣「蹦火仔漁法」，曾登上《國家地理》雜誌的攝影比賽，並登錄成為新北市文化資產，但漸因船員老退、漁貨變少而有消失的危機；因此新北市文化局研擬「金山蹦火仔」民俗保存維護計畫，委由台北市立大學歷史與地理學系張政亮教授負責推動，14日舉辦專家座談會，希望搶救恐失傳的傳統漁法。

台灣北海岸的金山、石門一帶在日據時流行的傳統「蹦火仔漁法」，其方式是由船上火長，引火點燃磺石加水產生的易燃氣體，利用點燃瞬間發出“ㄅㄥˋ”的爆聲與火光，來誘集趨光性的青鱗魚，但這種較低耗能、低汙染且對生態壓力較小的漁法，因連年虧損，金山磺港漁港擁有全世界僅存4艘蹦火船，今年卻只剩三艘出海作業。

張政亮教授邀請專家參與座談會共同研擬方案，與會專家提出建議，在政府機構方面，可進行油料、魚貨價格補貼，鼓勵其出海意願；在民間部分，可與相關廠商合作研發，開發蹦火仔品牌的青鱗魚加工產品，提升青鱗魚整體經濟價值；在學術界方面上，協助當地社團和社區居民，同時配合漁會和地方業者，策畫推動地方觀光行銷等，活化和見證「金山蹦火仔」傳統文化的傳承與發揚。

(中時 )