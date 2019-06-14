「浩角翔起」阿翔和謝忻從昔日兄弟情，卻演變成在街頭擁吻，婚外情引發撻伐，隨著阿翔前天現身道歉，謝忻也發聲明認錯，並在昨（13日）曬手寫道歉信，不過仔細觀察兩人的道歉內容就發現，阿翔和謝忻都提到了「友情線」，並向浪費社會資源道歉。

街頭擁吻新聞爆發當天，阿翔如期到台中錄影，他一現身就道歉浪費社會資源，強調自己沒有拿捏好朋友的分寸「那條線沒有拿捏好」，而在謝忻當天發表的道歉聲明中，她也表示「浪費了這麼多社會資源。讓友情變了調；也讓亦師亦友的情感越了不可跨越的那條線。」

在謝忻向阿翔老婆Grace的手寫道歉信中，她也提到：「妳一定感到非常的震驚、無助也痛苦，而這一些都是我在跨越友情線的時候拋諸在腦後的。讓亦師亦友的情感跨越了那條線的我備感羞愧。」

阿翔和謝忻都為自己跨越「友情界線」懊悔不已，現在謝忻已全面停工，復出時間仍是未知數，而阿翔則是自毀愛家愛妻的好男人形象，兩人演藝事業正面臨重大危機。

(中時電子報)