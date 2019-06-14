桃園市中壢警分局慶祝6月15日警察節，在臉書粉絲專頁推出一系列影片，蒐集各派出所治安、交通及服務勤務影片剪輯，找來可愛女警主播播報「壢警Daily NEWS」，各派出所所長搞笑化身特派記者，講述員警每個執勤當下，讓大家能身歷其境、感同身受。

全片以新聞台播報新聞的方式，輕鬆詼諧的開頭，帶入每個執勤過程驚險、震撼、暖心的瞬間。所長素人上陣拍攝，面對鏡頭有人瘋狂吃螺絲，還有人頻頻笑場NG，好不容易拍完都直呼：「我還是去抓壞人好了」。

看似輕鬆的表現手法，背後是員警奮不顧身跳下圳溝解救輕生的婦人、攔阻在街上橫衝直撞的酒駕車輛、為迷途的老人找到回家的路、巡邏查獲整車槍彈軍火及快速壓制酒後鬧事的酒客，這些都只是冰山一角，真實情節每天都在員警身邊上演。

影片中，分局長劉印宮也來一段暖心的結語，帶著大家向所有無畏、無私奉獻的警察人員道聲「謝謝你，警察節快樂」。

(中時 )