不受賽前純品康納球場跳電、延後36分鐘開賽影響，「二刀流」大谷翔平成為第一位在大聯盟締造完全打擊紀錄的日本球員，「生化人」普侯斯（Albert Pujols）也在5局上敲出效力天使的第200轟，加上紅雀時期的全壘打，普侯斯在兩支球隊都敲出200轟以上，成為史上第6人。
普侯斯在紅雀效力11年，敲出445轟。此役對光芒5局上，他在大谷擊出三壘打後，硬是把一記外角偏低的79哩變速球撈出牆外，達成效力天使200轟的里程碑。
能在兩支球隊都擊出200轟以上，前5人分別是吉米福克斯（Jimmie Foxx）、馬奎爾（Mark McGwire）、帕米洛（Rafael Palmeiro）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez），其中沒有牽扯禁藥的福克斯與小葛都已進入棒球名人堂。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。