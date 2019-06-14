普侯斯在5局上擊出兩分全壘打。（嵌入自天使官方臉書）

不受賽前純品康納球場跳電、延後36分鐘開賽影響，「二刀流」大谷翔平成為第一位在大聯盟締造完全打擊紀錄的日本球員，「生化人」普侯斯（Albert Pujols）也在5局上敲出效力天使的第200轟，加上紅雀時期的全壘打，普侯斯在兩支球隊都敲出200轟以上，成為史上第6人。

普侯斯在紅雀效力11年，敲出445轟。此役對光芒5局上，他在大谷擊出三壘打後，硬是把一記外角偏低的79哩變速球撈出牆外，達成效力天使200轟的里程碑。

能在兩支球隊都擊出200轟以上，前5人分別是吉米福克斯（Jimmie Foxx）、馬奎爾（Mark McGwire）、帕米洛（Rafael Palmeiro）、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）與曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez），其中沒有牽扯禁藥的福克斯與小葛都已進入棒球名人堂。

光芒的純品康納球場賽前跳電，讓比賽延後36分鐘才開打。（路透）

(中時電子報)