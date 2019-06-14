暑假學生打工旺季來臨，詐騙集團看準年輕人社會經驗不足、想輕鬆賺錢等弱點，過去多登廣告徵人、騙帳戶，近來技術精進，利用人力銀行，假運彩公司或假援交等手段詐騙，有初出社會的上班族，遭騙花了40萬元買點數，將近是1年薪水。警方呼籲切勿交給他人帳戶資訊或是更改帳戶密碼，要懂得自保。

桃園市大園警分局偵查佐陳盈志，從警13年榮獲今年桃園市刑事楷模，去年他偵辦假檢警詐騙集團，有30多人受害，受騙總金額達500多萬元，其中單一被害人聽信健保卡遭盜用，直接匯款200多萬元給詐騙成員，多年辛苦血汗錢瞬間被騙走。

他說，民眾最常在借貸或是找工作時遭詐騙，許多人認為戶頭裡沒錢，交付帳戶資料無所謂，殊不知成為帳騙集團人頭帳戶供洗錢之用，淪為詐騙幫凶。民間借貸詐騙，話術常是提供帳戶，能協助讓戶頭內有金錢流動，取信銀行有還款能力才好借錢，民眾常遵照指示更改帳戶密碼，因而上當受騙。

近期還有假運彩公司詐騙，標榜只要提供帳戶，不用做任何事，一周戶頭就能多1萬元，受害者提供帳戶後，密碼馬上被更改進而成為警示帳戶，受害者多半是20多歲年輕人。

陳盈志說，暑期假援交詐騙也增加，通常是line上的釣魚訊息，被害者遭騙支付保證金或是買點數，通常還會被要求傳證件資料，後續還會被第三方自稱黑道持續恐嚇取財。現正值青春專案期間，宣導求職不隨意繳錢、個資卡片不離身，不輕易透露密碼，若被當成人頭帳戶，記得完整保留所有紀錄，避免日後官司纏身。

★中時電子報關心您：防詐騙專線︰165，報案專線︰110

(中時 )