總統蔡英文以8.2％的差距大勝前行政院長賴清德，更大贏高雄市長韓國瑜和台北市長柯文哲10%以上。對此，前總統陳水扁表示他打死都不相信，但遭前民進黨立委林濁水砲轟，對民進黨初選最沒資格說三道四的就是他！

民進黨2020總統初選全民調出爐，蔡英文總大勝韓國瑜及柯文哲，陳水扁日前在「新勇哥物語」發文，「您相信嗎？阿扁打死也不相信」；這絕對是抽樣題庫提供者中央黨部的母體出了問題，去年1124縣市長選前民調與投票結果已有出入，還是經人動了手腳？

對於陳水扁的話語，林濁水今於臉書發文開砲怒轟。他轟陳水扁不要再對民進黨初選說三道四了。陳是最不應該東駡西駡的人。在初選過程中陳和幾位激烈立場大老努力敲鑼打鼓挺賴，結果，愈挺賴年輕人愈不支持，「我愈看愈擔心，我認為他如果要主張特赦，就要法的立場站得住腳，主張陳水扁不要杯葛審判程序，讓法院能及早定讞，而且再把『我阿扁做了法律不容許的事』再講一遍」。

林濁水更表示，然後在大家把執政的功過算清楚的條件下基於於法有罪，於情可原，於化解社會長期對立有必要之下特赦。這樣才能情理法兼顧。無奈賴個性忠厚，於法講得太委婉，年輕人再看到陳說起話頤指氣使，他們便便把氣發在賴的頭上，造成支持大量流失，結果也陳把自已特赧的機會完全破壞了。繼續不反省，特赦機會只有愈來愈渺小。

(中時電子報)