八德區大雨積水，警方在長興路、忠孝巷口交通管制。（甘嘉雯翻攝）

桃園市八德區豪大雨導致長興路、忠孝巷口路段，因瞬間大雨出現積水情況，目前警方已擺放交通錐管制該路段，並將警車停放周邊警示用路人，以維護用路人安全。

八德分局八德、廣興派出所巡邏員警經過發現，立即擺設交通錐進行區隔，並加派員警冒雨進行指揮管制，也會視狀況通報八德區公所工務課等單位到場協助，八德警方提醒廣大用路人，雨天行車要特別注意安全。

(中時 )