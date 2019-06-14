八德區大雨積水 長興路、忠孝巷口交通管制 11:062019/06/14 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 八德區大雨積水，警方在長興路、忠孝巷口交通管制。（甘嘉雯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 八德區大雨積水，警方在長興路、忠孝巷口交通管制。（甘嘉雯翻攝） 桃園市八德區豪大雨導致長興路、忠孝巷口路段，因瞬間大雨出現積水情況，目前警方已擺放交通錐管制該路段，並將警車停放周邊警示用路人，以維護用路人安全。 八德分局八德、廣興派出所巡邏員警經過發現，立即擺設交通錐進行區隔，並加派員警冒雨進行指揮管制，也會視狀況通報八德區公所工務課等單位到場協助，八德警方提醒廣大用路人，雨天行車要特別注意安全。 (中時 ) #八德 #交通 #管制 #路人 #路段 也許您會感興趣 推薦閱讀 學者力挺交通部 罷工應變於法有據 12:162019/06/10 生活 韓國瑜射出東部交通建設3支箭 徐榛蔚讚8字 16:032019/06/10 政治 大雨打滑？貨櫃車自撞翻覆 西濱和美段北上封閉中 12:002019/06/11 社會 台南降大雨 多處路段傳積水道路封閉 12:082019/06/11 生活 婦右手騎車左手抱幼兒 路人捏把冷汗 19:302019/06/12 社會 連日大雨 大安警冒雨疏導交通 22:162019/06/12 社會 婦抱幼兒單手騎機車 路人捏冷汗 04:102019/06/13 地方新聞 北市17處機車易超速路段加強執法 手機就能取締 13:022019/06/13 生活 仁愛鄉忠勇橋路基淘空 全線封閉 13:472019/06/13 生活 桃園挾持人質案 2嫌深夜遭聲押 23:432019/06/13 社會 生活熱門新聞 hTC新機這售價 網友嘆：到底哪來的自信 - 生活 中油油輪遭襲 台大醫憂心：最可怕的問題發生了 - 生活 韓國瑜雲林造勢會來多少人？張善政：花蓮青農給答案 - 生活 真的母湯！老媽醃竹筍好吃的秘密 女兒一看罐子差點吐了 - 生活 腎結石108顆 于美人曝喝這個害的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。