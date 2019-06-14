遭槍殺的台南刑大警察劉三榮。（取自臉書）

台南市今天驚傳一起殺警案，曾獲模範警察的45歲台南市刑警大隊偵查佐劉三榮凌晨與友人到柳營區一家剛開幕的練歌場唱歌，遇到昔日有傷害恩怨的梅姓男子，雙方起口角後，慘遭梅男開槍，劉員送醫不治，消息傳出，同仁都難以置信，南市刑大和新營分局正追捕梅男和其女友。

警方指出，死者居住在高雄市三民區，為照顧年邁父母親，僅輪休才返回高雄住家，平時下勤後均返回老家與父母同住，該練歌場在其老家附近，是單純唱歌的場所。劉員對父母極孝順，是同仁眼中的孝子，膝下有3子，他的臉書也張貼剛參加兒子大學畢業典禮，寫下「再來，就看你了...」滿懷對兒子的期待。

警方表示，劉員於偵三隊服務期間，與同仁共同偵破大小刑案，工作認真積極，近期因身體不適就醫，經醫生診斷罹患肝病後，才從外勤偵三隊請調回內勤業務組，2016年曾獲模範警察表揚。

警方在案發後隨即鎖定嫌犯身分，該名嫌犯為警方列管治安人口，因案被警方法辦多次，3年前和死者亦有過傷害恩怨，知道死者為警察人員，研判嫌犯極有可能對警察心生怨懟而挾怨報復，今日凌晨在練歌場不期而遇，憤而行凶。

市警局長黃宗仁獲知後立即指示成立專案小組追緝兇嫌，另也立即派員前往慰問家屬，全力協助處理同仁身後相關事宜，目前警方已在某汽車旅館查獲與主嫌同行的1男1女，也已鎖定嫌犯的身分，要在最短的時間內將歹徒緝捕歸案，至於嫌犯槍擊劉員的真正原因，目前還在釐清中。

台南模範警遭槍殺身亡 警鎖定開槍男追捕中（中天新聞）

(中時 )