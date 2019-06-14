民進黨秘書長羅文嘉14日接受電台訪問。（鄭任南攝）

民進黨秘書長羅文嘉14日接受電台訪問透漏，賴清德第一次與5人協調小組見面即表示，蔡英文將贏得這次初選；民進黨及蔡英文需要這個初選來整合；初選後會全力支持蔡英文。羅文嘉另表示，賴清德宣布參加總統初選來這86天是民進黨創黨以來遇到最驚滔駭浪的一次危機，同時也保證初選民調在他與卓榮泰主席的監督下是公平公正的。（鄭任南攝）

民進黨2030總統候選人昨天出爐，蔡英文總統贏過前行政院長賴清德。民進黨秘書長羅文嘉今接收廣播專訪透露，三月下旬，民進黨內協調總統初選的五人小組第一次跟賴清德碰面，賴說的話很有趣味，「賴清德說，蔡總統會贏得這場初選，因為會激發蔡的潛力。」

羅文嘉今天上《周玉蔻嗆新聞》，被問到初選相關問題就，是否建議蔡賴見面，羅文嘉說，這部分蔡總統應該沒問題，雙方可能過去都有一些情緒，但要成為國家領導者，要經過焠鍊。賴院長也沒問題，但有時候雙方的支持者、啦啦隊很多，必須要時間去整合，也需要更多社會支持。

羅文嘉說，這次三天初選中，蔡總統贏了8％以上比例，至少在這一波，可看到民進黨支持者選擇蔡，且（幅度）是明顯的，這就是結果了。

此外，羅還透露三月下旬五人小組與賴的談話，賴清德說的話很有趣味，「賴清德說，第一、蔡總統和民進黨需要這場初選，因為初選才能整合，療癒去年1124敗選創傷；第二、蔡總統會贏得這場初選，因為會激發蔡的潛力；第三、若他輸給蔡總統，會全力支持蔡。」

羅文嘉說，確實，民進黨經過初選，找回話語權，且蔡英文的戰鬥能力大為增加，賴清德也說，會全力支持蔡英文總統，證明賴三月下旬講的話。「賴清德是正人君子、正派的人，他受了不少委屈，要給他公平的評論」。

羅文嘉說，先前有很多人做民調可以發現，這半年中，蔡總統在3月18日後民調一直在上昇，內聚力越來越強。初選確實激發了民進黨危機感，小英總統潛力就被激發了，震撼力可能遠大於去年1124敗選，威脅性更大，因此這幾個月，蔡總統也有很大調整改變。

羅也否認有媒體報導，賴清德選完要出國說，他沒有聽賴這樣說過，賴院長知道結果後，第一時間就打給卓主席，也說會全力支持配合黨中央未來輔選規劃，這次初選過程中，賴院長勢單力薄，最後走到這樣，很不容易，有一群人堅定支持他，不要讓這股力量最後不投票。

羅文嘉強調，民進黨有兩座大山要跨越，第一是從初選民調中可看到，沒有支持民進黨或不表態的人還是很多。此外，大約也有5％至6％的人，不會支持對方（蔡賴）；第二座大山，香港情勢會激發台灣人、尤其是年輕世代的擔心，不過還是有很多人關心的優先議題不是民主，可能是生活上細節，可能是小孩、家庭負擔、薪水等，不能忽略這些問題帶來的怨言。不能因為國際情勢，或主權議題對台灣有力，而忽略內政上人民的埋怨。

羅文嘉也認為，中美對抗造成產業鏈改變，對台灣產業轉型是一個機會，很多資金轉到東南亞、台灣，有資金投入就有活水，對台灣來說是好機會，加快政策的輸出率和成果，這個大山有可能跨過。

(中時 )