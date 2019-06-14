檢查發現，病患腎臟竟水腫到15公分。(翻攝YOUTUBE)

長期姿勢不正確，不僅會讓體態不好看，更可能讓身體器官都出問題。腎臟科醫師在節目分享，有名55歲男子因工作，長期習慣用右邊施力姿勢，結果出現脊椎側彎、骨刺狀況，日前發現腰酸背痛感覺跟以前不一樣，就醫檢查後發現，竟是姿勢不良造成輸尿管扭曲，導致右邊腎臟水腫15公分。

腎臟科醫師洪永祥在《醫師好辣》節目表示，該男子一進診療室就拄著腰，很明顯是脊柱側彎狀況，問診後了解後是在大醫院洗腎室工作的技術員，負責抬洗腎專用一種很重的藥水，已工作20、30年，男子表示，自己常腰酸背痛，年輕時就常去看復健科、吃止痛藥，因一直習慣彎右邊施力的姿勢，所以身體幾乎都側一邊，也出現脊椎側彎、骨刺狀況，且右腳經常有水腫狀況發生，但這次這就診是因腰酸背痛的感覺跟以前不一樣，就連左腳也跟著腫起來。

醫師表示，該病患因長期姿勢不良，產生慢性肌筋膜炎，造成整個脊柱嚴重側彎。(翻攝YOUTUBE)

洪永祥診斷後，幫男子做一系列檢查，透過超音波發現，病患右邊腎臟竟是15公分（正常約10公分），整個是水腫的狀態，但沒有結石、沒有腫瘤，洪永祥研判應該是病患長期姿勢不良，導致輸尿管位置扭曲，讓尿液下不去，引發腎臟水腫，他將病患轉診到泌尿外科，放了一個雙J導管，才將尿液引流出來。

他提到，這位病患姿勢「整個側的很嚴重的」，也就是慢性肌筋膜炎，造成男子整個脊柱嚴重側彎，建議必須避開現狀必須每天用力的狀態，才能改善，最後男子也選擇辭職，不過由於側彎太嚴重，姿勢也很難矯正回正常狀態。

(中時電子報)