以「紅底鞋」聞名的Christian Louboutin，2019／20秋冬可說是設計師Christian Louboutin與大家分享他的快樂生活札記，他將自己的童年回憶、跑趴生活、購物經驗與旅遊所見放進設計，天馬行空但創意無限的設計令人看了不禁會心一笑。
童年時逛遊樂園的幸福笑容、隨手釘上照片的靈感牆，以一張張圖像，甚至是他的大頭照轉印在鞋款、手袋和配飾上。喜歡購物的他拆過無數的包裹膠帶封條與泡泡紙，讓他打造出提把為封條、包身是透明泡泡的托特包。
他最愛泡在80年代的巴黎夜總會，迪斯可舞廳裡的亮眼色彩與閃亮水晶球化為鞋身、鞋帶與鞋跟上的亮鑽。到處旅遊的他受70年代的米蘭那種非傳統室內設計的影響，鞋跟有了方形、鑲嵌寶石等創新設計。他既熱愛陽光明媚的葡萄牙也愛白雪覆蓋的喜瑪拉雅大草原，是Festi Loubi彩虹手拿包、涼鞋，與銀白織錦短靴和男士騎士短靴的靈感來源。因應現代人行走方便，Christian Louboutin推出全新尖圓頭設計的低跟鞋履「Clare」，讓行走能風雅也能靈巧。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。