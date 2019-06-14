模特兒以Sonia Rykiel上衣、MSGM裙裝搭配Christian Louboutin新款鞋包。鉚釘鑲飾黑色跟鞋3萬7600元，Paloma（S）麂皮拼接漆亮皮紅色包未定價。（Christian Louboutin提供）

Cabata透明PVC托特包，未定價。（Christian Louboutin提供）

Festi Loubi系列Marie Jane水桶包，7萬8000元。（Christian Louboutin提供）

Clare低跟包鞋，鞋跟降低為5.5公分，2萬4000元。（Christian Louboutin提供）

以「紅底鞋」聞名的Christian Louboutin，2019／20秋冬可說是設計師Christian Louboutin與大家分享他的快樂生活札記，他將自己的童年回憶、跑趴生活、購物經驗與旅遊所見放進設計，天馬行空但創意無限的設計令人看了不禁會心一笑。

童年時逛遊樂園的幸福笑容、隨手釘上照片的靈感牆，以一張張圖像，甚至是他的大頭照轉印在鞋款、手袋和配飾上。喜歡購物的他拆過無數的包裹膠帶封條與泡泡紙，讓他打造出提把為封條、包身是透明泡泡的托特包。

他最愛泡在80年代的巴黎夜總會，迪斯可舞廳裡的亮眼色彩與閃亮水晶球化為鞋身、鞋帶與鞋跟上的亮鑽。到處旅遊的他受70年代的米蘭那種非傳統室內設計的影響，鞋跟有了方形、鑲嵌寶石等創新設計。他既熱愛陽光明媚的葡萄牙也愛白雪覆蓋的喜瑪拉雅大草原，是Festi Loubi彩虹手拿包、涼鞋，與銀白織錦短靴和男士騎士短靴的靈感來源。因應現代人行走方便，Christian Louboutin推出全新尖圓頭設計的低跟鞋履「Clare」，讓行走能風雅也能靈巧。

(中時 )