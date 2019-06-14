民進黨總統初選昨天人選出爐，蔡英文總統爭取連任；本土社團獨派人士籌組的「民進黨總統初選觀察團」今發的最終聲明並解散；「觀察團」表示，有正義感的人民不會支持不公不義的政黨。做盡惡事之後，還敢吆喝「團結」？，他們也可以仿馬克吐溫式的幽默奉告說：「團結那麼貴，省點用吧。

聲明指出，從賴清德報名參加總統初選後，中執會硬把初選日程拖拖拖，好像要無限期拖延下去。在忍無可忍下，我們決定組成「觀察團 」，做為壓力團體以導正民進黨的上下其手。五月十八日正式成軍，到六月十三日民進黨民調結果出爐，我們跟民進黨初選過程周旋了近一個月，只能用「痛心疾首」來形容。

聲明說，蔡英文拿著國家名器與豐沛資源，到處為一己初選鋪路。民進黨權力核心全成了圍事小弟。上下交相賊的結果，蔡英文果然完成「現任優先」的初衷。

聲明說，民進黨已成黑幫式的詐騙集團，黨內上上下下都淪為小偷，一路偷樑換柱：偷走正義、公平，偷換了初選規則，取消了程序正義，抽空了民主、進步價值。從蔡英文以下 ，沒人是亁淨的，沒人可以一邊洗手一邊說：那檔髒事與我無關。民進黨宛如賊窩，正像美國總統杜魯門當年斥責蔣宋王朝：「他們全是賊，他媽的全是。」

聲明表示，這齣可以比美「籌安會」的劇本，實在太過陋劣，戲是演完了，不要以為頭過身就過。如此倒行逆施所立下的惡例，傾日月潭的水都洗不乾淨。很可能的效應是，初選的達陣已埋葬了大選的勝出。

觀察團連署人包括金恆煒、蕭曉玲、賀德芬、陳永興、李川信、楊憲宏、黃越宏、張葉森、洪裕宏、施正鋒、鄭文龍、劉志聰。

(中時 )