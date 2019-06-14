花蓮縣布農族余姓獵人，前年酒後怒嗆同居林姓女友的15歲女兒「妳媽媽都在騙人」，少女回嗆後，余男竟持土製改造長槍近距離朝少女胸部貼近射擊，造成少女心室破裂死亡，最高法院認為余男犯後沒有悔意，依殺人等罪將他判囚18年6月確定。

判決指出，50歲的余男與林女同居住在花蓮縣卓溪鄉部落，他平時會因金錢問題與林女吵架，前年8月6日他在住家旁的車庫喝酒後，又想到與林女的糾紛，於是他持土造長槍將林的女兒叫到車庫，對少女嗆「妳媽媽都在騙人」。

少女回嗆余男說，「難道你都沒有騙人嗎？」余男竟持長槍朝少女左胸部開槍，子彈直接命中心臟，造成少女心室破裂、休克死亡。余男被逮後矢口否認殺人，辯稱心情低落要自殺，因槍枝滑落引起走火才誤擊少女。

檢察官會同法醫解剖少女遺體，依死者體表外傷分布及解剖內景觀察結果，死者射入口霰彈彈著呈聚集未發散，研判為貼近射擊，不採信余男的辯詞，偵結後將余男起訴。

花蓮高分院認為，余男非基於原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活之價值，持有土造長槍，又因酒後情緒失控，發射散彈擊斃少女，考量他犯後只承認過失致人於死，犯後無悔意，將他判刑18年6月。案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )