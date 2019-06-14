警員挽袖加入捐血行列。（程炳璋攝）

台南市一家五星級飯店與第6警分局合作，在世界捐血日擴大舉辦捐血活動，不但分局長許坤田帶著警員響應捐血，警局志工還提供手工皂贈送捐血民眾，飯店業者更是每位捐血者都提供一張吃到飽餐券與池上米，高附加價值讓400張號碼牌一早就發售一空，有民眾凌晨4時許就來排隊。

台南大億麗緻酒店舉辦第14次捐血活動，適逢世界捐血日與警察節，許坤田率領警員響應業者捐血活動，不少基層員警挽袖上車，也號召家人一起前來捐血，上午9時許400張號碼牌就發光，高姓民眾凌晨4時許就來排隊。

家住中西區的高男表示，自己從25年前開始定期捐血，捐血不僅助人開心，也覺得身體更健康，過去就曾參加這家飯店業者舉辦的捐血活動，因為習慣早起，所以每次都很早來排隊，這次順利拿到第一名的位置。

雖然14日一早大雨不斷，仍有數百位民眾在活動開始前就來排隊，許坤田與飯店總經理嚴心誼一起上車號召響應捐血，業者提供吃到飽餐券與池上米，捐500CC者加碼送英式下午茶餐券，警局則提供前100名捐血者手工皂，現場另安排按摩紓壓。

近年來連辦14次捐血的大億麗緻酒店，已累積4111位捐血人次，共5563袋血量，這次不少民眾在大雨天前來響應捐血，讓活動人員感到窩心。

(中時 )