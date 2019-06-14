餐桌上也出現難得一見的可樂跟炸雞，讓大家一解嘴饞。（吳亮賢攝）

來自新北市各地125名後備軍人，10至14日在淡水區後備動員幹部訓練中心，接受為期5天的教召訓練，新北市副秘書長邱敬斌13日中午特別到營區慰勞這群新北好漢，並致贈5萬元加菜金，餐桌也出現難得一見的可樂、炸雞，邱敬斌表示，雖然名為勞軍，但更重要的是來表達謝意，感謝所有後備軍人對新北市緊急動員防災時的協助。

今年新北市後備軍人教育召集訓練共分4梯次，先後在淡水區後備動員幹部訓練中心展開5天的訓練，共有「戰傷急救」、「實彈射擊操演」、「營區安全防護演練」、「愛國教育」等課程。

昨日中午邱敬斌到淡水視察第4梯次的125名教召弟兄，雖然天空下著小雨，但125位好漢們仍展現高昂精神，熱烈歡迎邱敬斌的到來，邱敬斌也笑著說，「很久沒有受到這樣的歡呼，有明星的感覺。」

邱敬斌表示，這次受教召的125名好漢，都是來自新北市各地的子弟，來到這邊看到大家備感溫馨，雖然名為勞軍，「但當新北市有緊急需要時，後備軍人總是站在第一線，這次來更是要表達謝意。 」

除了勉勵之外，邱敬斌也代表市府致贈5萬元的加菜金，給予教召弟兄們實質上的福利，餐桌上也出現了軍中難得一見的可樂跟炸雞，讓大家能夠一解嘴饞。

民政局指出，新北市目前有超過40萬的後備軍人，透過每年度的教育召集訓練，凝聚民眾全民國防共識，達成即時動員、即時作戰的目標。

(中時 )