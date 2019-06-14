全球經濟正因美中貿易戰導致需求轉弱，成長減緩，油價連帶受影響，但因包括中油承租油輪在內2艘船隻13日傳出在中東海域遭受攻擊，油價反升。分析師指出，地緣政治緊張氣氛導致全球市場避險意識增加，可能刺激油價上漲；若貿易戰恐慌可得以減輕的話，布蘭特原油可從50美元上漲至每桶80美元。

據路透社報導，兩艘油輪在近伊朗海域及在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭受攻擊，讓跌深的油價13日聞訊勁彈，倫敦市場北海布蘭特原油價格上漲1.14美元，報每桶61.31美元。

美媒CNBC報導，分析師指出，雖然油價可能會隨中東緊張局勢上升，但也可能因貿易戰陰影不散讓投資者看衰經濟前景、減少原油購買，油價也可能回跌，布蘭特原油價格可能在50至80美元之間浮動。

能源避險基金「Again Capital」合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，中東油輪遭攻擊事件不能說完全觸發了油價上漲的引線，「但已經相當接近了」。他還說，油輪遭攻擊前，油價接近每桶50美元，若中東局勢進一步惡化，原油價格可能上漲至100美元。

加拿大皇家銀行（RBC）全球商品戰略主管克芙特（Helima Croft）表示，如果貿易戰擔憂消退的話，原油價格可能從每桶60美元上漲至80美元。她還表示，若美國總統川普與中國大陸國家主席習近平能在日本G20高峰會上見面，可能有助於減緩貿易緊繃，刺激油價回升。

就在油輪遭攻擊的前一日，全球油價才因擔憂過度供給，原油價格大跌4%，但在全球最忙碌航道之一的荷莫茲海峽再次傳出油輪遇襲，原油期貨價格反彈2%；而此次攻擊為一個月來第二次攻擊，且仍未知，讓全球市場對中東局勢擔憂上升。

中油油輪安曼遭攻擊起火 國際油價漲4%

(中時電子報)