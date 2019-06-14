Paul Smith在電影裡客串一角。（Paul Smith提供）

電影《MIB星際戰警：跨國行動》不僅獲英國設計師品牌Paul Smith設計限量膠囊系列，就連設計師Paul Smith先生本尊也為電影獻出大螢幕處男秀，客串演出MIB倫敦分部看守員，與男主角克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾演的H探員同場對戲。設計了大半輩子服飾的他嘆：「演戲比設計衣服難多了！」

Paul Smith於在12日電影首映當日，於台北西門in89豪華數位影城找來男模、女模演繹成套「A Suit To Travel In」天然抗皺羊毛勁黑西裝，化身片中特務。品牌以外星人與電影中各式象徵符號為題，打造一系列男裝、女裝和配件，西裝系列「A Suit To Travel In」內襯鋪上顏色繽紛的外星人，更在每一件西裝外套的袖口，縫上一顆首次出現於《MIB星際戰警™：跨國行動》的環形Logo釦子，呈現濃烈的神秘特務色彩。

Paul Smith與戲劇服裝設計師Penny Rose攜手，為電影組織中五位最傑出的特務設計正裝，片中的男女主角，H探員和M探員（Tessa Thompson，泰莎湯普森 飾演）的黑色西裝全由Paul和Penny共同量身打造。H探員的合身勁黑正裝裡配有色彩鮮豔的內裡（Paul Smith的經典元素），搭配一雙Paul Smith彩條襪，帶著幾分自傲感；M探員則以酷黑雙排釦褲裝登場。兩套正裝皆採Paul Smith的「A Suit To Travel In」抗皺羊毛布料製成，讓他們穿越各時空都能維持衣著帥挺無瑕。

Paul Smith for Men In Black限量膠囊系列即日起於台北信義微風、台中新光三越Paul Smith專門店獨家限量販售。

(中時 )