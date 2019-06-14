阿翔偷吃謝忻風波持續延燒，雖然兩人都陸續公開致歉，但仍止不住外界怒火留言圍剿，不過有眼尖網友卻在此時發現，阿翔IG追蹤名單當中，僅追蹤雙魚座和射手座星座分析粉絲團，而老婆的摩羯座卻沒有追蹤。

阿翔IG為追蹤老婆摩羯座的星座分析團。(圖/阿翔IG)

有網發現阿翔IG的追蹤名單中，其中有2個分別是雙魚座和射手座的星座分析粉絲團，而雙魚座是他本人，射手座則是她的出軌對象謝忻，讓外界推測似乎是想藉此能多深入了解謝忻，至於老婆所屬的摩羯座卻沒有追蹤，此舉讓網友不滿痛批不僅沒把老婆放心上，甚至在阿翔心中地位遠低於謝忻，紛紛為Grace大嘆不值得。

而昨晚謝忻沉寂兩天後，首度於臉書貼出手寫信，向阿翔老婆Grace公開道歉，表示對自己「感到萬分羞恥及悔恨」，不過對照被偷拍當天，曾在IG貼文：「我愛你 ，關你什麼事？千怪萬怪也怪不到你的身上去」，似乎願為挽救阿翔願意放棄一切，對照下來也讓網友直呼噁心。

(中時電子報)