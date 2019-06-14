為因應公職人員利益衝突迴避法新法已於107年12月13日正式上路，為加深市府員工與民眾對新法的認識，新竹市政府首創「公職人員利益衝突迴避法有聲電子書─陽光E下」，讓公務繁忙的員工也能隨時認識修法重點，達到廣為宣導的目的。

市府政風處處長廖錦旌指出，公職人員利益衝突迴避法除了公務員必須熟悉了解外，民眾也要具備一定的認知，才不會觸犯法律禁止事項，也能共同監督市政，讓新竹市變得更好。

因此市府特別結合法務部廉政署製作「公職人員利益衝突迴避法修正簡介」，並邀請新竹在地插畫家協助繪製「利益衝突迴避法修正圖說」繪本，製作有聲電子書「陽光E下」，方便市府員工及民眾了解利衝法的新修重點。

此外，由於市長林智堅對於同仁的專業度十分重視，因此市府也於今年上半年辦理6場次利衝新法說明會，針對市府「基層同仁」、「主管層級」及「局處首長」各別進行客製化宣導，期能讓各層級職員都有足夠的專業性，以辦理各項市政工作。

廖錦旌說，清廉、勤政、愛民是市長林智堅的施政核心價值，市府一直以來都秉持這個理念，積極推動各項廉政工作，持續協助職員及民眾認識廉政法規，讓市府員工能安心執行勤務，民眾也對市府也能更加信賴，落實市府的廉政誠信優質形象，讓新竹市成為廉潔透明的宜居城市。

「公職人員利益衝突迴避法有聲電子書─陽光E下」連結網址：http：／／ebook.greenpublishers.com／ebook／hccg／20190606／html5／index.html？＆locale=CHT＆pn=9

(中時 )