「松露玉子燒刈包」以法國松露搭配台中百年市場的菜脯，強調中西融合。(林欣儀攝)

隨處可見的麵線、刈包也能展現台灣文化底蘊！位於台中市中區的「盛橋刈包」、「川子麵線」，融合各地百年風味的食材，再加入創意巧思，重新展現本土庶民文化風貌。業者劉柏佑說，小吃是庶民生活重要的一環，但小吃也需「都更」，盼讓台灣「文化財」躍上國際。

一碗號稱「有300年歷史的麵線」是怎麼做出來的？店家說，它結合了台中有119年歷史的大越五香醋、70多年老店油蔥酥及90年老店的醬油等食材，而麵線上方的鹹酥雞則加入台中特有「東泉辣椒」醃漬，將所有老店的靈魂融入其中，結合在地元素，讓小小一碗麵線就含有許多「台中味」。

不只麵線有文化，刈包更是中西方文化的融合。小小一個「松露玉子燒刈包」結合了法國松露、台中百年建國市場的菜脯，業者說，對法國人來說，松露也是庶民小食中必備食材，將國內外小小的庶民元素結合，呈現出創意新小吃。

「不只城市需要都更，台灣小吃也應該都更。」劉柏佑說，文化可分為有形、無形，好比提到韓國會想到泡菜、講到日本則會想起拉麵，而真正代表台灣庶民文化的小吃需要大家去守護，希望透過飲食上的傳承與創新，展現台灣另一種庶民精神，同時也向百年老文化致敬。

(中時 )