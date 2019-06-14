GagaOOLala創辦人林志杰在印度孟買參與KASHISH印度孟買酷兒影展開幕盛會。（GagaOOLala提供）

今年5月24起台灣成為亞洲第一個同志婚姻合法國家，乘載著台灣同婚元年的氣勢，台灣的亞洲第一個同志影音平台GagaOOLala也於本月起將服務拓展至印度與南亞各國，希望間接影響亞州更多保守國家重視人權與多元價值。

看準印度對影視娛樂的廣大需求，且去年剛廢除禁止同志性行為之法條， GagaOOLala第一波開放的上百部內容，除了在票房與影評間皆廣受好評的各國同志電影外，也帶入多部台灣本土作品，包括周美玲導演六城彩虹計畫前兩部《偽婚男女》、《替身》；極具話題以台北西門町紅樓酒吧為背景的《紅樓夢》；講述同志生子的感人之作《親愛的卵男日記》等。

印度最大同志影展KASHISH印度孟買酷兒影展今年於6月12號開幕，GagaOOLala與該影展合作推出近年最佳印度短片選集，多部獲獎影片免費看，有講述男同志約泡約到靈異事件的《鄰家男子》；女演員愛上同戲女星在《她和她的吻戲》；《這一夜未完待續》一名跨性別女人掙扎於身為男友的小三；《我的現在不是夢》一對好友為了夢想去衝撞社會對男女性別的刻板印象等，作品呈現不同面貌的印度同志現況。「KASHISH印度孟買酷兒影展精選」已在GagaOOLala影音平台獨家上架。

GagaOOLala今年與KASHISH印度孟買酷兒影展簽了三年合約，將贊助最佳國際短片獎項(Best International Short Film Award)、以及授權與推廣影展得獎作品於GagaOOLala平台。GagaOOLala創辦人林志杰昨日在印度孟買參與影展開幕盛會，慶祝影展十周年生日，他表示：「印度正在快速轉變與提升，一年前原本不可能的事現在都成為可能，感謝KASHISH印度孟買酷兒影展這十年間默默為本地同志族群耕耘，推廣眾多印度與世界各地同志作品，使當地同志社群連結更為緊密。去年印度廢除禁止同志性行為的377法條，今年台灣成為亞洲第一個通過同婚法案的國家，我非常開心能站在這裡與印度一起慶祝人權的邁進。但我們都知道，雖然取得進展，現階段依然有很多人權倒退的狀況，我們應該在這關鍵時刻更積極團結起來，組成跨文化；跨國家、跨語言的夥伴關係與聯盟。」

(中時 )