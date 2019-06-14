工作壓力大加上飲食不正常，很多人常常忘了吃蔬菜，導致便祕、消化不良，營養師表示，最近竄起一種新食材「羅勒籽」，可以增加飽足感、熱量又低，不但跟蒟蒻、寒天有同樣功效，而且纖維量超高，吃一口等於吃下一整顆高麗菜！

羅勒籽是一種香草植物的種子，為了保存水分，演化出「吸水」的生物機制。健康網站《iFit愛瘦身》報導，營養師表示，在放大鏡底下，可以看到羅勒籽表面細小的纖維絨毛，吸水後體積會增加30倍，因此吃下肚很容易產生飽足感。

【羅勒籽3大優點】：

1. 含纖量高：每 5 公克羅勒籽的纖維含量，相當於一整顆高麗菜！它的纖維質大多不溶於水，除了可以促進腸胃蠕動，更有益腸道裡的好菌生長。

2. 抗發炎：羅勒籽成分有將近30 %都是亞麻油酸，是一種不飽和脂肪酸，可降低人體發炎情形，還可以促進新陳代謝，比寒天更神。

3. 舒緩疲勞：當身體缺乏足夠的氨基酸，容易感到疲勞，因羅勒籽有20 %的天然氨基酸成份，適量補充可以舒緩疲勞。

由於羅勒籽的 CP 值高，營養師建議，每天攝取30克就夠，不論主食、甜點或飲料都可以添加，餐前半小時吃，可以增加飽足感、降低食慾，餐後半小時食用，則就可以促進腸胃蠕動，讓排便更順暢。

(中時電子報)