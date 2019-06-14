市售28款健康食品摻入過期「蛋黃粉」，遭高雄地檢署查獲踢爆。5月29日高雄檢方會同專案小組，於中南部7縣市查扣5435公斤過期蛋黃粉、4萬5746公斤製成保健食品及相關帳冊。涉嫌出貨過期蛋黃粉的陳姓業者訊後遭限制住居出境出海，其餘涉嫌人遭限制住居或請回。

搜索當天，高雄市衛生局已責令業者針對涉案產品辦理下架回收作業，食品藥物管理署督導下架回收事宜。

高雄地檢署日前自大高雄地區「民生安全聯繫平台」接獲高雄市衛生局通報，知名保健食品製造商疑似使用過期蛋黃粉製作保健食品膠囊、錠劑、粉包再對外販售，隨即聯合法務部調查局高雄市調查處組成專案小組，兵分多路追查，查獲大批過期蛋黃粉及製成的保健食品。

檢方事後傳喚7名嫌疑人及1名證人偵訊發現，華肝基因公司於2008至2009年間委託代工廠製作蛋黃粉後，於2010年5月到期後繼續出貨給不知情的下游代工廠，加工製成保健食品，再透過不知情的通路商在網際網路或公司陳姓負責人在高雄開設的加福診所，以每盒1800元至3000元不等價格銷售。

檢方依食品安全衛生管理法第49條第2項製造、販賣逾期食品及刑法第339條詐欺等罪嫌，將陳昌平、鍾姓研發主任、徐姓業務經理等3人限制住居，陳昌平另諭知限制出境出海，其餘犯罪嫌疑人及證人均請回。

食藥署公布28款使用過期蛋黃粉的保健食品分別為「好欣泉」、「好纖體」、「好美清」、「好呼暢」、「好唯妙」、「健雅酚」、「健雅錠」、「健常衛Ⅰ」、「健常衛Ⅱ」、「淨衛菌」、「健力常」、「健常錠」、「衛佳錠」、「好益壯」、「健衛樂」、「基立衛」、「好常衛」、「甘益壯」、「好渭來」、「衛常樂」、「健立常」、「益常多」、「益常多樂」、「IGY膠原蛋白」、「超涼綠茶薄荷口含錠」、「漱雅錠」、「暢欣泉」、「新成人好益壯」。

(中時 )