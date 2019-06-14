監察院最新一期的廉政專刊顯示，賣菜郎高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬及家人共申報存款4559萬多元、有價證券1404萬多元，李佳芬另有千萬投資及千萬債務。比起過去財產申報時，最窮時夫妻存款只剩17萬元，韓國瑜如今能坐擁千萬財富相當勵志。

韓國瑜上任高雄市長後首度財產申報內容曝光，韓國瑜與李佳芬及子女共同申報的財產有土地1筆、建物1筆，1輛三菱、1輛凌志汽車，另外韓國瑜個人帳戶有超過3000萬存款，合計與家人共同申報4559萬元。

另外，韓國瑜及李佳芬共申報有價證券1404萬多元，李佳芬還有1287萬多元債務，以及1000萬元投資。李佳芬名下還信託4筆土地、韓國瑜也信託了100萬股票。

韓國瑜在任高雄市長前久未擔任公職，最近一次申報財產是在擔任立委時，申報2001年的財產，當時韓國瑜和李佳芬名下共有2筆土地、1筆建物、小客車3台、存款為244萬4905元，有價證券為2195萬2500元，另有1筆1000萬元債務。

許多人好奇，韓國瑜夫妻17萬元的存款如何致富？事實上，依照韓國瑜歷年財產申報資料，在2000年以前，韓國瑜夫妻的財產並不多，經常申報的內容為土地1筆、建物1筆、汽車1輛 ，存款則約有50萬元，多次申報的內容為韓國瑜26萬李佳芬24萬元，1995年時，韓國瑜的存款欄還出現空白申報，原因是存款未達100萬元的最低申報標準可以不用申報，但申報人若有申報，監察院就會如實刊出。

而在1997年時，夫妻倆存款最低時僅有17萬元，當時韓國瑜在台北市銀行帳戶內有14萬3487元，李佳芬則有3萬 0710元，與一般庶民的存款無異，也就是說賣菜郎韓國瑜夫妻是經過20年的努力，才有今天的成就。

(中時 )