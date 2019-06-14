周錫瑋批蔡英文媚日在2'30''處

總統蔡英文從民進黨內初選勝出，近來「反送中」事件又被視為讓綠營「撿到槍」。對此，前台北縣縣長周錫瑋直接公開對蔡叫陣，問蔡敢不敢講「中華民國」4個字？敢不敢講《憲法》所訂中華民國領土範圍？痛批蔡初選出線也用盡手段勝之不武，令人看不起。更籲全台灣老百姓覺醒，不能再讓這種人胡作非為。

周錫瑋上節目《新聞深喉嚨》質疑：「日本人欺負我們的時候，蔡英文，你為什麼不跟日本人抗議？」

周錫瑋更痛批：「你今天搞這什麼遊戲？你們這些民進黨人，講的話是人話嗎？九二共識是一國兩制嗎？明明就不是等號！明明就不是！你為什麼一定要講鬼話？今天在總統府前面，香港的學生在那邊抗議，幾個人？我看不到100個人，我經過現場！我經過現場！但是你可以把他抓出來，把韓國瑜罵成臭頭！韓國瑜後來的解說，有哪一點是錯的？」

不僅如此，周錫瑋還加碼向蔡英文下「戰帖」：「你蔡英文敢不敢講這個話？你蔡英文今天敢不敢講中華民國？你是不是中華民國總統？你敢不敢講『中華民國的憲法領土及於大陸』？你敢不敢講『我們就是中華民國裡面的台灣地區』？你敢不敢講？我敢講！你不敢講！所以你搞這個小兒科的遊戲幹什麼？我告訴你，蔡英文，你贏賴清德也勝之不武！又拖又賴又改變規則，你贏得算好嗎？8點多％！你以為你真的是民主嗎？破壞中華民國民主的，就是你蔡英文！」

最後，周錫瑋呼籲全台灣老百姓要醒過來，絕不能讓這種既無法維護我們主權、破壞民主又葬送經濟的人，繼續胡作非為下去，大罵：「我看不起你蔡英文！」

(中時電子報)