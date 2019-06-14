彰化縣殯葬同業工會等上百人今天齊赴彰化縣政府廣場，手搖招魂幡旗，掛上抗議白布條，抗議縣府為什麼不蓋火葬場？（吳敏菁攝）

彰化縣是全國第一大縣，也是全國唯一沒有火化場的縣市，生命最後一程，都得奔赴外縣市火化，彰化縣殯葬同業工會等上百人今天齊赴彰化縣政府廣場，手搖招魂幡旗，掛上抗議白布條，抗議縣府為什麼不蓋火葬場？經費都用哪裡去？彰化縣民要有尊嚴，呼籲「成就生命最後旅程」，縣府民政處接下陳情書，表示縣府和議會都支持興蓋，但尋覓地點需要縣民共同努力。

彰化縣殯葬同業工會等上百人今天齊赴彰化縣政府廣場，手搖招魂幡旗，掛上抗議白布條，抗議縣府為什麼不蓋火葬場？警方嚴陣以待。（吳敏菁攝）

民政處長賴致富接下殯葬業者陳情書。（吳敏菁攝）

彰化縣百萬人口，每年約上萬人往生，公家納骨塔數量是全台第一，但諷刺的是，火葬場被視為嫌惡設施，歷任好幾任縣長，都無法尋覓到適當的場址興蓋。

彰化縣殯葬同業工會等上百人今天齊赴彰化縣政府廣場，手搖招魂幡旗，掛上抗議白布條，抗議縣府為什麼不蓋火葬場？（吳敏菁攝）

彰化縣殯葬業者和結合全國殯葬同業公會高舉招魂到縣府陳情、抗議，指出縣民有這樣的需求，卻不能提供設施，奔赴外縣市難度越來越大，過去溪州等南彰地區到雲林虎尾燒，但近兩三年來已被拒燒。

彰化縣民往生只能到南投水里或台中市火化，南投縣籍收費7000元，彰化縣要1萬元，台中市更是免費，彰化縣也要1萬元，收費高不打緊，路程遙遠，還都一大早就出門，水里是現場排隊，往往一場儀式下來，回程天都暗矇矇了，台中更得提早申請火化證明，「不公平啦！」

殯葬業者表示，死亡是每個人都會面對的是，為什麼生命最後一程，彰化人還要特別奔波，為什麼基本公共設施，彰化縣獨獨沒有？目前空汙防治設備先進，西濱空曠地區很多，不該再遲遲不興建火化場了，群眾高呼「彰化縣政府何在？我們的權益在哪？」

台灣本島，目前共有37座火化場，公立32座私立5座，彰化縣為全臺唯一無火化場之縣市，過去面對鄰避設施的設置，反對者的抗爭甚至流血衝突。歷任以來都僅於評估，無疾而終。

民政處長賴致富接下陳情書表示，縣府對缺乏火化場，除了殯葬服務的量能不足外

，造成不便感同身受。議員也相當關切，縣府確實會承擔責任並調和多方民意，正了解公所及民意機關意願和地方需求，以利規劃構想及相關配套，避免造成民眾不安、抗議，而耗費社會成本。

(中時 )