油輪阿曼灣遇襲

繼5月2艘油輪在波灣遭受攻擊後，又有兩艘油輪周四在阿曼灣遇襲，導致油價勁揚。由於川普政府歸咎伊朗，各方愈來愈擔心，美國和伊朗在波斯灣區的緊張情勢升高之際，可能爆發衝突。

《商業內幕》（Business Insider）網指出，阿曼灣是重要的航道，全球有30%的原油運輸都會經過當地，而這意味華府與德黑蘭攤牌的規模將大增，並可能損及全球經濟。專家警告，美國制裁重創伊朗經濟，而這次攻擊顯示，在德黑蘭尋求懲罰美國之際，還可能出些什麼招數。

雖然至今沒人出面為周四的攻擊負責，但美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）已將矛頭指向伊朗。「由於伊朗要我們解除已奏效的最大壓力，因此政權展開突襲，」他13日說，「沒有任何經濟制裁賦予這伊斯蘭共和國權利，去攻擊無辜平民，擾亂全球原油市場，並進行核勒索。」

美國塔夫茨大學（Tufts University）教授魏茲（Rockford Weitz）說，要是蓬佩奧沒有強有力的證據顯示，伊朗要為攻擊負責，就不會這麼振振有辭。不過他也指出，無論伊朗政府在攻擊中扮演了什麼角色，都盡了最大力量加以掩飾。

其中一艘遇襲油輪為日本籍，而事件發生時，與美國總統川普走得很近的日本首相安倍晉三正在德黑蘭，設法緩和伊朗與美國間的緊張關係。

魏茲認為，安倍訪問與油輪遇襲的時機並非「巧合」，宛如伊朗為了日相上演的一場秀。日本約有80%石油都來自中東，並穿越連結波斯灣，阿曼灣與阿拉伯海的荷莫茲海峽運送。

在13日的攻擊後，油價勁揚4%。有分析認為，伊朗似乎要讓日本對油價不安，讓東京力促川普放鬆導致伊朗經濟不振的制裁。

然而，魏茲指出，讓日本超緊張，再去施壓川普那套對這位白宮主人來說，可能不太管用。他認為，從許多方面來看，伊朗是要測試水溫。而美國對外國石油的依賴程度，已不像幾十年前那麼大。

此外，魏茲說，目前油價飆升，很可能只是周四攻擊後的「暫時」反應。要是德黑蘭真想製造動亂，就會幾乎每天都發動攻擊，而這很可能會引發全球反應，對伊朗政府來說，將是場災難。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）衝突對策研究主任史琳（Randa Slim）也有類似的看法，並認為伊朗是反擊美國制裁，尤其是和原油相關的制裁。

她認為，只要美國不動武報復，伊朗可望會繼續這麼做。不過，史琳懷疑，這類攻擊有助於說服川普政府，放棄「極限施壓」（maximum pressure）策略。隨著伊朗日益迫切地想要減輕制裁，可能會開始以中東的美國人為攻擊目標。

史琳說，伊朗可能會透過代理人，向伊拉克，敘利亞和葉門等中東地區的美國非政府組織人員和新聞記者下手。她指出，一旦伊朗走上這條路，就會升高川普「極限施壓」的政治成本。

(中時電子報)