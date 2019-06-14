為利陸配親子團聚，內政部部務會報昨通過鬆綁陸配定居留規定，使陸配離婚後仍可繼續留台照顧未成年子女；此外，針對喪偶未再婚的陸配，申請定居的年限也由4年縮短為2年，以衡平陸配與外配間的權益。

內政部表示，現行大陸配偶離婚後，若無法取得在台設有戶籍的未成年親生子女監護權，即無法繼續在台居留。為利親子團聚，內政部昨日在部務會報通過「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」修正草案，予以鬆綁規定，將來陸配若於離婚後，對子女有扶養事實或會面交往，或遭強制出境將造成子女重大且難以回復損害之虞，則可繼續在台居留，照顧未成年子女，以符合國際人權公約精神。

此外，現行規定大陸配偶在台居留期間喪偶，如未再婚，須連續居留4年，始得申請定居；與未喪偶者，只需連續居留2年，即可申請定居，存有差別對待。故這次也一併修法，使喪偶未再婚的陸配，與未喪偶者一樣，只需長期居留連續2年，每年在台居住逾183日以上，即可申請在台定居，讓陸配及外配的權益能夠一致。

內政部指出，「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」部分條文修正草案，將依法制作業程序，報行政院審查核定。

(中時 )