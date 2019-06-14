內政部考量替代役役男服役期間，因病手術，復原期恐因病情而有不同，昨部務會報通過放寬相關替代役役男停役檢定標準，增列服役期間接受鎖骨、胸肋或四肢骨折等15項手術治療，得予停役；以及簡化惡性腫瘤(癌)等5項停役複檢程序，讓傷病役男能安心休養，相關修正近日發希施行。

內政部表示，昨日部務會報通過的「替代役役男傷病停役檢定標準」修正草案，主要放寬替代役役男於服勤期間接受手術治療者，例如：鎖骨骨折或缺損、四肢骨折、四肢關節脫臼或肩關節不穩定、口腔組織、胸肋骨折、坐骨直腸窩膿瘍及陰莖截除等，考量疾病之嚴重性、手術之急迫性及術後復原期限等因素，增列服役期間接受該等手術治療的停役條件。

另考量現行傷病停役複檢程序，須以兵役單位安排指定複檢醫院，施作之檢查報告為停役依據，為加速完成複檢作業，這次修正放寬部分病症例如：非傳染性皮膚病、惡性腫瘤(癌)、肺結核、自發性氣胸、肝炎或肝硬化及腎炎等，得採認役男所提供的過去病理報告，以簡化停役複檢程序，且一併規範停役關鍵佐證資料，如診斷證明書、手術紀錄、病理報告或病歷等病史資料，以避免爭議。

此外，這次修正也配合國防部於去年8月會銜內政部修正發布「體位區分標準」第6條及第2條附件體位區分標準表，同步修正涉及相關免役體位、體位未定的項次，以維護替代役役男權益，並維持役政法規的衡平性。

(中時 )