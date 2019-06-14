揭牌典禮後以學生自製的骨牌表演骨牌秀展示。（周麗蘭攝）

縣議員林岳璋鼓勵學子透過自造教育學一技之長。（周麗蘭攝）

雲林縣斗六自造教育及科技中心14日於斗六國中正式揭牌啟用，是雲林山線地區成立的第一所科技中心，以傳統工藝、數位自造、邏輯運算、創意設計四項特色為發展主軸提供周圍國中小科技設備支援。

斗六自造教育及科技中心設於校園有自造工藝、科技體驗、AI智慧等三間教室，以及擺滿木工、重工、陶藝機具的走廊。

縣長張麗善親自出席揭牌典禮表示，期許該中心培養學子具備獨立思考、動手實作、創新創意、解決問能力，為雲林的科技教育增添更多能量，提升學子科技素養。

揭牌典禮後以學生自製的骨牌表演骨牌秀展示，斗六國中林俊賢校長表示，斗六科技中心有5位生活科技師資，加上諸多跨校與跨領域合作的專業師資共同辦理，希望能製造出一部空拍機幫雲林農田巡田。

林俊賢表示，校內規畫6間生活科技專業教室並建置多樣設備與工具，提供周圍國中小教學使用空間科技設備支援，讓本縣學子有更多科技體驗的機會。

(中時 )