「Z魔神」葛倫基(Zack Greinke)今(14)日作客國民主場先發，不改以往的犀利控球，甚至在前6局僅讓對手因觸身球上壘，演出無安打比賽，不過7局上面對首位打者就被敲安破功，儘管如此，他主投7.1局僅用75球超精簡，但突來的大雨讓比賽中斷一個多小時，也讓葛倫基無緣挑戰完投完封勝。

葛倫基前6局沒讓國民打者擊出任何安打，連續解決10名打者後，第4局面對伊頓(Adam Eaton)投出一顆內角速球擦到打者的腳，原先主審判定沒有觸身，不過國民挑戰成功，讓伊頓成為國民首位站上一壘壘包的選手，但下一棒打者敲出雙殺打，國民依舊12上12下。

國民無安打的窘境直到第7局才有所突破，透納(Evan Turner)敲出一壘方向強勁滾地球被響尾蛇一壘手渥克(Christian Walker)美技擋下，可惜來不及傳向一壘成為破功安打。儘管如此葛倫基依舊保持完美的無失分直到第8局，解決完一個人次後現場開始下起大雨，葛倫基先發7.1局僅用75球，只被敲2支安打、送出3次三振，但比賽因雨暫停1小時又3分鐘，葛倫基退場休息後無緣挑戰完投完封勝。

響尾蛇隊友很挺前賽揚獎老大哥，艾維拉(Alex Avila)連續第3場開轟，戴森(Jarrod Dyson)也敲2分炮，終場響尾蛇就以5比0收下勝利，葛倫基也拿下本季第8勝，自責分率2.65。

(中時電子報)