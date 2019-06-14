鶯歌陶博館興建超過30年，民代昨日前往會勘赫然發現多處設被毀損甚至停擺，市議員廖宜琨更直指陶博館每年維修費僅71萬元，對此陶博館表示，71萬元為該館例行性館舍保養及維護費，陶博館每年另有編列相關經費進行修繕及相關設備的汰舊換新。

昨日會勘時，市議員林銘仁對陶博館現況感到不可思議，如地下室漏水的情況竟然累積長出鐘乳石，可見問題沈痾已久；廖宜琨也說，樓地板面積達4000多坪的鶯歌陶博館，一年竟然才編列71萬的修繕費用，令人感到相當誇張；陳世榮則指出，希望新北市文化局能負起責任，在陶博館將計畫提報給文化局後，應儘速編列預算並以最快速度提報文化部，他與其他議員在議會也會全力支持，力求讓陶博館修繕能儘速完工。

陶博館表示，由於本館建築籌建至今已逾30年，將擴大進行各項整修工程，並逐年針對不同的需求編列經費進行大規模館舍設備汰舊換新計畫，也積極向文化部爭取前瞻基礎建設計畫-博物館及地方文化館升級計畫，已分階段提送相關計畫至文化部，並獲文化部支持。預計今年在完成建物總體檢的初步評估後，同步編列及向中央申請相關費以維持館舍最佳的服務品質。

陶博館指出，感謝立法委員蘇巧慧、議員林銘仁、廖宜琨、陳世榮協助爭取經費，也感謝中央部會的文化部次長李連權及司長洪世芳的支持，接下來陶博館會肩負各界的期望，繼續為大眾服務。

(中時 )