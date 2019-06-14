黑心食品流竄全台 蛋黃粉原料過期9年 12:102019/06/14 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 華肝產品遭查封。（柯宗緯翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華肝生產的品項相當多。（柯宗緯翻攝） 衛生單位及檢警登門搜查。（柯宗緯翻攝） 又見黑心食品！高市衛生局5月底會同食藥署、高雄檢調搜查華肝基因公司，發現使用逾期9年的蛋黃粉，加工製造成「甘益壯」等28款錠膠狀或粉狀的食品，流通到全台縣市，販售給不知情的消費者，初步在雲林、台南、高雄等地查扣蛋黃粉原料，及查封、回收數千公斤庫存品，全案後續由雄檢偵辦中。 (中時 ) #蛋黃 #食品 #高雄 #原料 #保健食品 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓市長選總統 胡幼偉預言：高雄更突飛猛進 21:362019/06/10 政治 台塑計畫轉投資國內生物可分解塑膠加工的領導廠商 14:082019/06/11 財經 都計區段徵收評點 桃市調高為12.1元 17:172019/06/12 政治 蘇韓院會互動 Kolas ：韓起身替蘇鼓掌 13:022019/06/13 政治 油輪遇襲 中油：國內油品、石化原料供應不受影響 17:472019/06/13 財經 中油石油腦貨輪阿曼灣遇襲 3000萬美金貨品盡毀 18:522019/06/13 財經 南瓜新品種亮相 播種到採收只要95天 19:032019/06/13 財經 光影高雄攝影比賽 挖掘高雄之美 21:332019/06/13 生活 過期近10年蛋黃粉做保健食品 涉案業者遭限制出境 11:372019/06/14 生活 黑心！過期原料製「保健」食品 9年未間斷 12:102019/06/14 生活 生活熱門新聞 hTC新機這售價 網友嘆：到底哪來的自信 - 生活 中油油輪遭襲 台大醫憂心：最可怕的問題發生了 - 生活 韓國瑜雲林造勢會來多少人？張善政：花蓮青農給答案 - 生活 真的母湯！老媽醃竹筍好吃的秘密 女兒一看罐子差點吐了 - 生活 腎結石108顆 于美人曝喝這個害的 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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