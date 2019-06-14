華肝生產的品項相當多。（柯宗緯翻攝）

衛生單位及檢警登門搜查。（柯宗緯翻攝）

又見黑心食品！高市衛生局5月底會同食藥署、高雄檢調搜查華肝基因公司，發現使用逾期9年的蛋黃粉，加工製造成「甘益壯」等28款錠膠狀或粉狀的食品，流通到全台縣市，販售給不知情的消費者，初步在雲林、台南、高雄等地查扣蛋黃粉原料，及查封、回收數千公斤庫存品，全案後續由雄檢偵辦中。

(中時 )