◎初選還在拖 王金平：國民黨會吃虧

前立法院長王金平14日參加國立體育大學畢業典禮，受訪時表示，相較於民進黨已經完成初選結果，國民黨卻連正確的規則都還沒出來，他表示，國民黨到現在還在比武招親，到時候可能比武比完了，「沒死也半條命」，希望我們黨內一定要大家和好、團結，共謀國民黨未來的勝利。

◎台南模範警遭槍殺 警鎖定開槍嫌犯追捕中

台南市今天驚傳一起殺警案，曾獲模範警察的45歲台南市刑警大隊偵查佐劉三榮凌晨與友人到柳營區一家剛開幕的練歌場唱歌，遇到昔日有傷害恩怨的梅姓男子，雙方起口角後，慘遭梅男開槍，劉員送醫不治，消息傳出，同仁都難以置信，南市刑大和新營分局正追捕梅男和其女友。

◎貨車失控衝下坡坎 駕駛倒栽蔥受困無意識

新北市貢寮區台2丙27.5公里處，今（14）日上午8時許發生1輛3.5噸的貨車，車頭衝下約1.5公尺深的坡坎，車頭朝下擠壓，駕駛受困，沒有意識，需要大型吊車支援，消防隊獲報已趕赴現場救援。

◎防治秋行軍蟲入侵 宜縣展開第2波除蟲行動

秋行軍蟲入侵，全台嚴陣以待，宜蘭縣已有兩處玉米田確定是秋行軍蟲，農業處今（14）日上午前往大同鄉發現秋行軍蟲幼蟲及蟲卵的玉米田進行銷毀掩埋行動，積極展開全面防治作業。

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(中時電子報)